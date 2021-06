Volta à Suíça: Rigoberto Uran vence 7.ª etapa

O colombiano Rigoberto Uran (Ef Education-Nippo) venceu este sábado a sétima etapa da Volta à Suíça em bicicleta, um contrarrelógio de 23,2 quilómetros no qual o português Rui Costa (UAE Emirates) foi oitavo.

Apesar da vitória, Uran, que gastou 36.02 minutos, não conseguiu anular a desvantagem que tinha para o equatoriano Richard Carapaz (Ineos), líder da prova e que, com o quarto lugar, a 54 segundos do vencedor da tirada, manteve a liderança, agora apenas com 17 segundos de vantagem para o corredor colombiano.

Rui Costa cumpriu o contrarrelógio com mais um minuto do que Uran, tendo subido uma posição na classificação geral, na qual ocupa agora o nono lugar, a 3.43 do líder.

No domingo, cumpre-se a oitava e última etapa da prova, com início e meta em Andermatt, na distância de 160 quilómetros.