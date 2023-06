Volta à Suíça vai continuar no sábado mas Bahrain Victorious não se apresentará à partida

A organização da Volta à Suíça anunciou esta noite, em comunicado, que a prova irá prosseguir no sábado, com a disputa de uma sétima etapa que apenas será ligeiramente alterada em termos de traçado - contará menos 18,8 quilómetros.Esta decisão, explica a organização, foi alcançada após consulta feita junto de equipas, corredores, elementos da organização e ainda com a própria família de Gino Mäder, ciclista da Bahrain Victorious que perdeu a vida na sequência de uma queda sofrida na quinta-feira. A prova continua, mas a equipa de Mäder não deverá apresentar-se à partida no sábado, segundo a nota da organização.Ainda de acordo com a comunicação oficial, a etapa de sábado irá iniciar-se como previsto em Tuebach, mas permitirá em Weinfelden, na derradeira subida da jornada. No domingo, o contrarrelógio será discutido de forma normal, saíndo daí o vencedor desta Volta à Suíça que ficará para sempre marcada pela trágica morte do ciclista da Bahrain.