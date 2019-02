Volta a Valência testa W52-FC Porto

Depois de vários anos a dominar o panorama nacional, sendo que nos últimos três já de dragão ao peito, a W52-FC Porto vai agora procurar transpor esse valor para fora de Portugal, em temporada de estreia no 2º escalão da UCI, denominado Profissional.

Com um conjunto onde se destacam o vencedor das duas últimas Volta a Portugal, o espanhol Raúl Alarcón e dois reforços de peso, Joaquim Silva (regressa de resto à equipa após experiência de um ano na Caja Rural) e Edgar Pinto (ex-Vito - Feirense - Blackjack), começar bem a época é fundamental para um ano que promete ser muito mais exigente por força do calendário alargado.

"Queremos dignificar a equipa, o ciclismo português, mas a Volta a Valência é a nossa primeira corrida do ano, contra adversários que se apresentam já mais rodados. Mas vamos tentar colocar dois ciclistas nos dez primeiros", disse-nos Nuno Ribeiro, diretor desportivo da equipa portuguesa, que aposta para alcançar o top dez precisamente em Raúl Alarcón, Joaquim Silva e Edgar Pinto.

"A Volta a Valência servirá sobretudo para prepararmos a Volta ao Algarve, mas vamos procurar ao longa época vencermos também no estrangeiro", acrescentou ainda o antigo ciclista e também ele um vencedor da Volta.

João Rodrigues, António Carvalho, Rui Vinhas e Samuel Caldeira completam a equipa da W52-FC Porto que vai participar na corrida espanhola, a primeira de um ano que marca uma nova era na formação que em Portugal não tem tido adversários à altura. Veremos como será no estrangeiro.



Rui e o inverno trabalhoso



A Volta a Valência disputa-se entre hoje e domingo, com um pelotão de 24 equipas, 11 das quais do World Tour. Entre os participantes estão seis portugueses que integram formações estrangeiras e quatro deles correm no principal escalão: Rui Costa (UAE), Amaro Antunes (CCC), Nelson Oliveira (Movistar) e José Gonçalves (Katusha). José Neves e Ricardo Vilela correm pela Burgos que, tal como a W52-FC Porto, é do 2º escalão.



Para Costa e Antunes trata-se da estreia em 2019, sendo que Oliveira e Gonçalves já correram no Challenge de Maiorca.



"Trabalhei muito durante o inverno, estou entusiasmado e motivado, após ter terminado 2018 em boa forma", frisou Rui Costa à assessoria da equipa.





Alejandro Valverde (Movistar) parte à defesa do título, numa prova que conta ainda com o vencedor do Tour, Geraint Thomas (Sky).