Volta ao Alentejo regressa com seis etapas em cinco dias

A Volta ao Alentejo em bicicleta, cuja edição de 2020 foi cancelada, devido à pandemia de covid-19, regressa este ano, de 23 a 27 deste mês, com seis etapas, incluindo um contrarrelógio, num total de 819,4 quilómetros.

A 38.ª edição da "Alentejana", que vai ser apresentada na terça-feira no auditório municipal de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, é organizada pela Podium Events e pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

Segundo divulgou esta segunda-feira a Câmara de Reguengos de Monsaraz, a primeira etapa da prova vai ligar, no dia 23 deste mês, esta cidade do distrito de Évora a Beja, num total de 194,5 quilómetros de extensão.

Já a segunda etapa vai ter 195,5 quilómetros e começa em Almodôvar e tem a meta em Sines, enquanto a terceira tirada será entre Alcácer do Sal e Mora, num total de 173,1 quilómetros, revelou este município alentejano.

Para a manhã do dia 26, adiantou, está prevista a quarta etapa, que vai ligar Monforte e Castelo de Vide, numa distância de 85 quilómetros, localidade que recebe, na tarde desse dia, um contrarrelógio individual de 8,4 quilómetros.

A sexta e derradeira etapa terá 162,9 quilómetros e vai ligar Portalegre a Évora, acrescentou.

A edição do ano passado da Volta ao Alentejo em bicicleta, que ia para a estrada em março de 2020, foi cancelada, devido à pandemia de covid-19.