Volta ao Algarve: 13 ciclistas 'repescados' devido a ventos fortes no contrarrelógio

O colégio de comissários da 48.ª Volta ao Algarve decidiu repescar 13 ciclistas que tinham chegado fora do controlo de tempo, devido "às condições climatéricas adversas" resultantes de "ventos fortes".

Este sábado, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu o contrarrelógio entre Vila Real de Santo António e Tavira, ao percorrer os 32,2 quilómetros em 37.49 minutos, a uma média de 51,089 km/hora. No final da etapa, 13 ciclistas tinham sido eliminados, por chegaram fora da margem de controlo, fixada em mais 25% do que o tempo do vencedor.

"Devido às condições climatéricas adversas (ventos fortes), o colégio de comissários decidiu repescar os corredores [...]. Aos repescados a quem foi dada uma segunda chance pelo presidente do colégio de comissários serão retirados todos os pontos de todas as classificações secundárias", pode ler-se no comunicado referente à quarta etapa.

Todos os ciclistas repescados pertencem a equipas portuguesas, com Rúben Simão (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) a ter sido o que mais perto ficou do limite do controlo, na 141.ª posição, a 9.27 minutos do vencedor, enquanto Rafael Silva foi o último da etapa, a longínquos 11.11 minutos do jovem belga.



Na geral, Evenepoel tem 1.06 minutos de avanço sobre Hayter e01.25 sobre o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates). O vencedor da volta Algarvia em 2020 colocou-se em excelente posição para voltar a conquistar a prova, depois de cumprir o 'crono' em 37.49 minutos, gastando menos 58 segundos do que o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), bicampeão europeu da especialidade, e 01.06 minutos do que o britânico Ethan Hayter (INEOS).