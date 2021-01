Volta ao Algarve 2021 com número recorde de equipas do WorldTour

A 47.ª edição da Volta ao Algarve será disputada por 25 equipas, 14 das quais do WorldTour, um recorde de participação de coletivos da primeira divisão do ciclismo internacional, avança esta quarta-feira a organização da prova, que se vai realizar entre 17 e 21 de fevereiro.





"A qualidade da organização, o mediatismo internacional da prova, a excelente qualidade da hotelaria do Algarve e a segurança do destino Portugal, particularmente do Algarve, em tempo de pandemia justificaram um interesse acrescido por parte de algumas das principais formações do circuito mundial", refere o comunicado da Volta ao Algarve.Astana-Premier Tech (KAZ), Bora-hangrohe (GER), Cofidis (FRA), Deceuninck-Quick-Step (BEL), Groupama-FDJ (FRA), INEOS-Grenadiers (GBR), Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BEL), Israel Start-Up Nation (ISR), Lotto Soudal (BEL), Team DSM (GER), Trek-Segafredo (EUA) e UAE Team Emirates (UAE) são as 12 equipas do WorldTour que participaram na edição de 2020 da corrida, às quais se juntam a Jumbo-Visma (HOL) e a Movistar Team (ESP).Foram ainda convidadas duas ProTeams, o segundo nível internacional: Caja Rural-Seguros RGA (ESP) e Rally Cycling (EUA).Já no que diz respeito às equipas portuguesas serão nove os projetos convidados: Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Feirense, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e W52-FC Porto.A organização da Volta ao Algarve refere ainda que "o percurso está a ser fechado e será divulgado em breve", mas "manterá as caraterísticas habituais, com etapas para sprinters, trepadores e contrarrelogistas".