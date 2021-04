Volta ao Algarve: alguns dos melhores do Mundo vêm a Portugal

Deceuninck-Quick Step (1ª do ranking mundial), Ineos (2ª), UAE Emirates (5ª) e Bora (6ª) são quatro das sete equipas do World Tour que vão abrilhantar a Volta ao Algarve, que este ano passou de fevereiro para maio (5 a 9), devido à pandemia. Mas pese embora a alteração de data e de ‘cair’ em cima do início do Giro (8), a corrida portuguesa continua a ser apetecível para as equipas da elite do pelotão mundial.

Quanto a nomes dos ciclistas, ainda não há muitas novidades, sendo certo que a Emirates alinhará com Rui Costa – o próprio já confirmou isso mesmo –, enquanto as duas melhores equipas do ranking poderão trazer a Portugal o dinamarquês Kasper Asgreen e recente vencedor da Volta à Flandres, à frente de Mathieu van der Poel (Alpecin), no caso da Deceuninck, e o britânico Tao Geoghegan Hart, no que à Ineos diz respeito. O vencedor do Giro de 2020 não vai estar na defesa do título, por isso é hipótese para correr a Volta ao Algarve, tendo já confessado pretender ter muitos dias de competição em abril e maio.

O pelotão da Volta ao Algarve, ao que apurámos, deverá rondar as 23/24 equipas, juntando-se às sete do World Tour as nove nacionais, sendo as restantes do escalão ProTeam.