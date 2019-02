Volta ao Algarve: Amaro Antunes aponta à amarela

Em estreia no World Tour, Amaro Antunes chega à Volta ao Algarve como líder de uma ambiciosa CCC Team. Este projeto polaco quer impor-se no principal escalão do ciclismo internacional e tem no português uma das suas principais armas. O algarvio, de 28 anos, não esconde a ambição para a temporada em geral, mas para esta corrida em particular. "É óbvio que quero ganhar! Mas, acima de tudo, o grande objetivo é representar esta CCC Team da melhor forma que conseguir. Viemos para esta prova com uma equipa forte, extremamente coesa e o foco é claro, fazer um bom resultado. Vamos ver como se desenrola a corrida", afirma a Record o ciclista que corre em casa: "Sim, conheço bem estas estradas e posso prometer que darei o melhor."

Se quiser chegar a domingo e melhorar o 5º posto de 2017, após o final da prova, Amaro Antunes sabe que vai ter que se apresentar muito bem, quer hoje, na Fóia, quer no último dia, no Malhão. Visto que ficou envolvido na queda que vitimou grande parte do pelotão e perdeu 1.35 minutos, o algarvio garante espetáculo: "Vamos tentar, claro. Não escondo a ambição de voltar a ganhar no Alto do Malhão e vou fazer tudo para o conseguir. Mas temos que ir passo a passo, porque a Volta ao Algarve tem cinco dias e amanhã [hoje] é outro extremamente importante. Vamos ter que estar em topo de forma para conseguirmos estar entre os melhores."

No calendário para a restante época, destaca-se uma corrida: a Volta a Itália. "Se tudo correr bem, estarei no Giro, que é um dos principais objetivos da nossa equipa para esta época. Em termos pessoais também vai ser muito bom, porque vou cumprir o sonho de criança, correr uma Grande Volta. Mas neste momento, estou completamente focado em fazer uma boa corrida aqui no Algarve."

Ilustres aparecem

O Sporting apostou forte no ciclismo para esta temporada e o clube, através de Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades, apoiou ontem a sua equipa, em Portimão, que recebeu o arranque da edição 2019. "O Sporting-Tavira tem ambições na prova...Não poderia deixar de marcar presença para transmitir alento para uma nova época que esperamos que seja recheada de êxito", disse o dirigente leonino.

Quem também marcou presença no arranque da prova foi o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que destacou a popularidade do ciclismo e as "magníficas paisagens" da região para enaltecer o impacto económico da Volta ao Algarve.



David de la Cruz quer ajudar Sky a sobreviver



A Sky está na Volta ao Algarve em busca da quarta vitória, nas últimas cinco edições, mas está também à procura de algo ainda mais importante: um patrocinador. Já se sabia que iria ser uma temporada diferente, porque os britânicos, apesar de dominarem praticamente todas as grandes voltas, correm o risco de não estarem na estrada no próximo ano.



Os ciclistas, que se colocam à margem desse assunto e que estão apenas focados no seu trabalho, acreditam na direção da Sky. Quem o diz é David de la Cruz, um dos candidatos à vitória final na Algarvia. "A equipa está, como tem estado sempre nos últimos anos: relaxada e confiante. Temos que nos preocupar em correr e, para ajudar, só podemos ganhar. Não podemos fazer mais nada", refere a Record.





Em relação à competição em si, o espanhol, de 29 anos, foi dos poucos candidatos à geral que conseguiu safar-se da queda e mostra-se confiante, garantindo que o principal objetivo é "ganhar pernas". "Sinto-me muito bem. Vim aqui para começar a ganhar ritmo, passo a passo. Estive em Valência, chego aqui melhor e com o objetivo de fazer uma boa prova."