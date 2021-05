Volta ao Algarve: Hayter reforça liderança da geral em 'crono' ganho por Asgreen

O dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) venceu este sábado o contrarrelógio individual da quarta etapa da Volta ao Algarve, em Lagoa, com o britânico Ethan Hayter (INEOS), que caiu, a reforçar a liderança da geral.

Asgreen, bicampeão dinamarquês do 'crono', cumpriu os 20,3 quilómetros do 'crono' em Lagoa em 23.52 minutos, batendo por três segundos o português Rafael Reis (Efapel), segundo, e por nove o francês Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), terceiro.

Nas contas da geral, Hayter caiu, mas conseguiu recompor-se e terminar o exercício no nono lugar, reforçando a liderança da geral, colocando 12 segundos de vantagem para o segundo classificado, João Rodrigues (W52-FC Porto), hoje 11.º. Asgreen subiu a terceiro, agora a 21 segundos do camisola amarela.

A 47.ª edição da Volta ao Algarve termina no domingo, com a quinta etapa, que liga Albufeira ao alto do Malhão em 170,1 quilómetros, decidindo o sucessor do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), vencedor em 2020.