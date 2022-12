Volta ao Algarve: Luxo ao longo de cinco etapas

A 49ª edição da Volta ao Algarve, entre 15 e 19 de fevereiro de 2023, começa em Portimão e termina em Lagoa, com 795 quilómetros totais, distribuídos por quatro etapas em linha e um crono individual. Com alguns dos melhores corredores e equipas do WorldTour, entre as quais a Emirates de João Almeida – foi 9º lugar em 2020 –, o traçado das tiradas visa satisfazer todas as especialidades, com um contrarrelógio (5ª etapa em Lagoa), duas jornadas com chegadas em alto (2ª e 4ª) e duas para sprinters ou roladores (1ª e 3ª).