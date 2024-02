Volta ao Algarve: Daniel Martínez bate Remco Evenepoel no Alto da Fóia

O colombiano Daniel Martínez (Bora), campeão em título da Volta ao Algarve, venceu esta tarde a segunda etapa da edição de 2024, ao bater, no alto da Fóia, o principal candidato, o belga Remco Evenepoel (Soudal). A seis segundos cortou a meta o vencedor da Vuelta de 2023, o norte-americano Sepp Kuss (Visma).António Morgado (Emirates) manteve-se no grupo da frente, tendo sido o melhor português na etapa, em 11.º, a 20 segundos. Já Hélder Gonçalves (Rádio Popular-Paredes-Boavista), em 26.º (a 1.38 minutos), cotou-se como o melhor entre as formações nacionais.A classificação geral sofreu alterações em relação à que saiu da primeira etapa, em Lagos, onde venceu o belga Gerben Thijssen (Intermarché). Martínez é agora o camisola rosa, com quatro segundos de vantagtem para Evenepoel e 12 para Kuss.António Morgado é também o melhor português na geral, em 11.º, a 30 segundos.Esta sexta-feira disputa-se mais uma etapa decisiva para as contas da geral, o contrarrelógio individual de 22 quilómetros em Albufeira, onde Remco Evenepoel é o principal favorito a terminar o dia na liderança.