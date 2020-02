Volta ao Algarve: Nibali elogia "corrida muito boa" em dia de homenagem

O ciclista italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), esta quinta-feira homenageado com o Prémio Prestígio da 46.ª Volta ao Algarve, elogiou a prova portuguesa e revelou que vai testar a sua forma na etapa que termina no alto da Fóia.

"É uma corrida muito boa, estou feliz por estar cá", disse à agência Lusa o vencedor de quatro grandes Voltas, numas breves declarações antes do início da segunda etapa, em Sagres.

Homenageado pela organização com a entrega do Prémio Prestígio, que distingue um ciclista que, pelo seu currículo, prestigia a prova mais internacional do calendário nacional, Vincenzo Nibali assumiu ter tido "boas sensações" na quarta-feira, na primeira etapa da 46.ª edição, que marcou a sua estreia não só em Portugal, mas também com as cores da sua nova equipa, a Trek-Segafredo.

"Hoje, temos uma etapa de montanha e quero testar a minha condição física", anunciou, indicando estar satisfeito por estar a iniciar a época na 'Algarvia'.

O italiano, de 35 anos, é um dos dois ciclistas no ativo -- o outro é o britânico Chris Froome - a ter vencido as três grandes Voltas (Tour2014, Vuelta2010 e Giro2013 e 2016), tendo também no currículo seis triunfos em etapas no Tour e sete no Giro, além de dois Tirreno-Adriático e duas Voltas à Lombardia.

Nibali recebeu o galardão antes da partida simbólica da segunda etapa, que vai ligar Sagres ao alto da Fóia, o ponto mais alto do Algarve, no total de 183,9 quilómetros.