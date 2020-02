Volta ao Algarve: O novo líder jogou futebol até aos 17 anos

Remco Evenepoel só tem 20 anos, mas é já uma estrela do pelotão mundial. O prodígio belga chegou à Volta ao Algarve como um dos favoritos e, ao fim da segunda etapa, já lidera, depois de ter ganho esta quinta-feira no Alto da Fóia.





A sua equipa, a Deuceninck-Quick Step, tenta resguardá-lo ao máximo, evitando que o jovem possa ser 'massacrado' pela comunicação social, mas é inevitável que Evenepoel seja já uma das referências do pelotão mundial.E sabia que o jovem só começou a fazer ciclismo já com 17 anos, ou seja, há apenas três anos? É que até lá tentou singrar noutra modalidade, no futebol, e chegou a jogar em dois históricos do futebol europeu.Remco Evenepoel iniciou-se, até bem cedo, no desporto rei, com apenas cinco anos, ingressando nas escolas do Anderlecht. Com 11 anos foi jogar para o PSV Eindhoven, para, com 14, regressar à equipa belga. Chegou também a ser internacional aos 15 e 16 anos, até que, alguns dissabores e desilusões, fizeram-no deixar o futebol, para experimentar outro desporto, o ciclismo.E parece que a escolha foi acertada. É que, com apenas em dois anos no ciclismo, Remco Evenepoel mostrou ao que vinha, ao sagrar-se, em 2018, bicampeão do Mundo júnior, com triunfos na prova de fundo e no contrarrelógio. Não mais parou...Este ano já venceu a Volta a San Juan e surge como um dos principais favoritos a sagrar-se campeão olímpico em Tóquio'2020.