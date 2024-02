Volta ao Algarve: Rui Costa abandona após queda

O português Rui Costa (EF Education) esteve esta sexta-feira envolvido numa queda na Volta ao Algarve, a cerca de 80 km do final da 3.ª etapa, tendo ficado com muitas queixas no ombro direito, numa queda onde o seu colega de equipa Van den Berg também ficou em dificuldades no chão.Minutos depois de ter recebido assistência médica, foi confirmada a desistência do ciclista português da competição.