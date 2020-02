Volta ao Algarve: Remco Evenepoel vence no Alto da Fóia

Eis que Remco Evenepoel já lidera a Volta ao Algarve. O prodígio belga, de 20 anos, que jogou futebol até aos 16 anos (foi internacional e jogou no PSV), venceu a segunda etapa, com final no Alto da Fóia (1.ª categoria) e passou a ser o novo líder, rendendo o companheiro de equipa, Fabio Jakobsen. Em suma, duas etapas, duas vitória para a Deceuninck-Quick Step).





A parte final da etapa foi totalmente controlada pela equipa da UAE Emirates, para levar Rui Costa (4.º, a dois segundos) à vitória, e Ivo Oliveira foi um dos que mais trabalhou para que isso acontecesse. E foi também graças ao trabalho de um português, João Almeida, que Evenepoel chegou ao triunfo, já que o seu trabalho nos dois quilómetros finais permitiu alcançar Simon Geschke (CCC), que tinha atacado.Destaque ainda para Frederico Figueiredo (Atum general / Tavira / Maria Nova Hotel) e Amaro Antunes (W52-FC Porto), que fizeram top dez na etapa, em sétimo e décimo respetivamente.Após a segunda etapa, Evenepoel lidera com o mesmo tempo do alemão Maximilian Schachmann, da BORA - hansgrohe, e com dois segundos sobre Rui Costa, terceiro da geral.Já o italiano Vincenzeo Nibali (Trek), que faz na Volta ao Algarve a sua primeira corrida do ano, é oitavo da geral, a oito segundos, depois de ter cortado a meta na mesma posição.A Volta ao Algarve ainda vai ter mais duas etapas decisivas, sábado a chagada ao Alto do Malhão, e domingo o contrarrelógio individual. Este sexta-feira será para um final em pelotão, em Tavira.Fotos: UVP/FPC