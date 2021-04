Volta ao Algarve: Rui Costa lidera UAE-Emirates e Deceuninck-QuickStep traz três 'top-50'

O português Rui Costa vai ter o dorsal número um da Volta ao Algarve, liderando a UAE Emirates, com a Deceuninck-QuickStep a apresentar, em teoria, a equipa mais forte, entre quarta-feira e 9 de maio.

De acordo com a lista provisória de inscritos, a equipa belga traz ao Algarve três ciclistas do 'top-50', com destaque para o 'sprinter' irlandês Sam Bennett (17.º), que já tem cinco vitórias esta temporada e venceu a classificação por pontos da Volta a França de 2019, e para o dinamarquês Kasper Asgreen (23.º), recente vencedor da Volta a Flandres, um dos 'monumentos' do ciclismo.

A Deceuninck-QuickStep também trará à 'Algarvia' o italiano Davide Ballerini (47.º), assim como o 'sprinter' holandês Fabio Jakobsen, já recuperado da violenta queda na Volta à Polónia de 2020, que o afastou vários meses da competição.

Jakobsen, que perdeu todos os dentes, à exceção de um, e teve de levar 130 pontos na face, depois de bater violentamente com a cara nas baias de ferro que ladeavam a chegada, ficou em estado grave e foi mesmo colocado em coma induzido pelos médicos, ficando internado durante uma semana na unidade de cuidados intensivo.

Além de Rui Costa, a UAE Emirates vai trazer mais dois portugueses à Volta ao Algarve, os irmãos Ivo e Rui Oliveira, com o sul-africano Ryan Gibbons (86.º) a ser o mais bem colocado na hierarquia mundial.

O alemão Pascal Ackermann é o outro ciclista do 'top-50' mundial entre os pré-inscritos na Volta ao Algarve, ocupando, atualmente, o 38.º lugar do 'ranking', com a Bora-hansgrohe a apresentar ainda o germânico Lennard Kamna (89.º).

A INEOS, uma das equipas mais dominadoras esta temporada, apresenta-se na 'Algarvia' com uma equipa de segundas linhas, com o britânico Ethan Hayter (87.º) a ser o único entre os primeiros 100 do 'ranking'.

Entre as equipas do WorldTour presentes apenas há mais dois ciclistas do 'top-100', o holandês Danny van Poppel (74.º), da Intermarché-Wanty-Gobert, e o belga Oliver Naesen (94.º), da AG2R.

Além das sete equipas do World Tour, destaque para a presença da 'fábrica de talentos' Hagens Berman Axeon, porta de entrada no ciclismo internacional para muitos dos portugueses que hoje evoluem no WorldTour, como João Almeida, Ruben Guerreiro e os gémeos Ivo e Rui Oliveira.

Na 'Algarvia', a equipa comandada por Axel Merckx apresenta-se com os dois portugueses que tem no plantel de 2021, Diogo Barbosae Pedro Andrade.

Burgos-BH, Caja Rural, Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Delko, Arkéa-Samsic, Bingoal Pauwels Sauces WB e a Rally Cycling são as equipas do escalão ProTeam, a segunda divisão do ciclismo mundial, presentes.

O elenco de equipas fica completo com os nove blocos continentais nacionais (Antarte-Feirense, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e W52-FC Porto).

Habitualmente realizada em fevereiro e inicialmente agendada entre 17 a 21 desse mês, a Volta ao Algarve teve de ser adiada para maio, devido à pandemia de covid-19, disputando-se de quarta-feira a 9 de maio.