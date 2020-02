Volta ao Algarve: Rui Costa quer fechar no pódio

Quarto na Fóia e quinto no Malhão. É este o registo de Rui Costa nas duas etapas montanhosas da Volta ao Algarve, que deixou o português da UAE no quinto posto da geral e a três segundos do líder quando falta apenas correr-se o contrarrelógio. Muitas dúvidas ainda pairam no ar, mas o líder da UAE é claro: quer fechar no pódio.

"Está tudo em aberto. Tanto o Schachmann como o Evenepoel são corredores muito fortes no contrarrelógio e este será o primeiro teste para mim, nem eu sei como irei reagir. Vou resistir ao máximo e gostava de fechar esta Volta ao Algarve no top 3", frisou.

Em relação à etapa de ontem, o corredor, de 33 anos, destacou as dificuldades, mas garantiu que sai de cabeça erguida. "Sabia que podia ser uma chegada para mim , mas este tipo de inclinação na subida é sempre mais complicado para um corredor como eu, porque tenho de fazer frente a corredores mais leves, talvez com menos entre oito a dez quilos. Dei o meu melhor", atirou, admitindo algumas dificuldades: "Talvez também não estivesse num dia tão bom quanto esperava, mas dentro daquilo que pude fazer, foi bom não perder muitos segundos para os adversários diretos. Estamos de cabeça erguida para enfrentar o dia que irá ditar o vencedor final."