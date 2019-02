Volta ao Algarve: Tadej Pogacar vence na Fóia e é o novo líder

O esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) assumiu esta quinta-feira a liderança da Volta ao Algarve, ao vencer a segunda etapa, no alto da Fóia, onde a meta coincidiu com contagem de montanha de primeira categoria.Pogacar cumpriu os 187,4 quilómetros de ligação entre Almodôvar e o ponto mais alto do Algarve, na serra de Monchique, em 4:58.25 horas, impondo-se por um segundo ao holandês Wout Poels (Sky) e por três ao espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), segundo e terceiro, respetivamente.Na geral, que era comandada pelo holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), vencedor da primeira etapa, aquele trio ocupa agora as posições da frente pela mesma ordem e com aquelas diferenças. João Rodrigues (W52-FC Porto) é o melhor português, ocupando sétimo posto, a 1.29 minutos, seguido de Amaro Antunes (CCC), a 1.42.Na sexta-feira, disputa-se a terceira etapa, um contrarrelógio individual de 20,3 quilómetros, com partida e chegada em Lagoa.