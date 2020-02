Volta ao Algarve: Vincenzo Nibali distinguido com o Prémio Prestígio

O Prémio Prestígio da 46.ª Volta ao Algarve será atribuído ao italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), informou esta terça-feira a organização da prova portuguesa, que decorre entre quarta-feira e domingo.

O galardão, que pretende distinguir um corredor que, pelo seu currículo, prestigia a corrida, será entregue ao italiano, que é um dos dois ciclistas no ativo a ter vencido as três grandes Voltas (Tour2014, Vuelta2010 e Giro2013 e 2016).

Nibali vai receber o galardão na quinta-feira, antes do início da segunda etapa, em Sagres.

O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o galardão entre o suíço Fabian Cancellara, o espanhol Alberto Contador e o belga Tom Boonen.

Em 2017, a escolha recaiu no alemão Tony Martin e, no ano seguinte, o agraciado foi o belga Philippe Gilbert.

A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Portimão e termina no domingo com um contrarrelógio em Lagoa, que vai consagrar o sucessor do esloveno Tadej Pogacar.