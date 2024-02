Volta ao Algarve: Wout van Aert bate Rui Oliveira na chegada a Tavira

Rui Oliveira (Emirates) esteve muito perto de vencer esta tarde a terceira etapa da Volta ao Algarve, com final em Tavira. O português acabou por ser segundo, apenas batido por Wout van Aert (Visma-Lease Bike), a estrear-se a vencer na corrida portuguesa. O terceiro lugar foi para o alemão Marius Mayrhofer (Tudor).A chegada, como se previa, aconteceu ao sprint, mas ainda assim houve alguns cortes no pelotão devido a que queda que se deu numa rotunda já muito perto da chegada.O colombiano Santiago Mesa (Efapel) foi o melhor entre as equipas portuguesa, em décimo lugar.Na liderança continua o colombiano Daniel Martínez (Bora), que parte para o contrarrelógio deste sábado, em Albufeira, com quatro segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (Sousal).