Volta ao Luxemburgo: Sacha Modolo vence 3.ª etapa e João Almeida segue em segundo da geral

O italiano Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) venceu esta quinta-feira ao 'sprint' a terceira etapa da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, com João Almeida (Deceuninck-QuickStep) a seguir no segundo lugar da geral individual, atrás do suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).

Modolo, de 34 anos, cumpriu os 189,3 quilómetros entre Mondorf-les-Bains e Mamer em 4:17.47 horas, batendo sobre a meta o francês Benoit Cosnefroy (AG2R), segundo, e o romeno Eduard-Michael Grosu (DELKO), terceiro.

Na geral, Almeida segue a quatro segundos de Hirschi, após cortar a meta em 20.º, com o mesmo tempo do vencedor, com o francês David Gaudu (Groupama-FDJ) em terceiro, a 19.

O português, que é líder dos pontos da prova, tem nova oportunidade de vencer, como na primeira etapa, no contrarrelógio da quarta e penúltima tirada, com 25,4 quilómetros em Dudelange.

Perante uma vantagem curta de Hirschi, o jovem luso tem não só a oportunidade de recuperar a camisola amarela, a um dia do fim, como de vencer a própria tirada.