Voltas a França, Espanha e Itália podem ser encurtadas

O antigo presidente do UCI, Brian Cookson sugeriu reduzir o Tour de França, o Giro de Itália e a Volta a Espanha para duas semanas, de forma a ajudar a programação do calendário "pós-pandemia", permitindo que as grandes corridas de ciclismo possam ter lugar na segunda metade da época.





Mais de 100 corridas foram adiadas e outras canceladas. As organizações de ciclismo, equipas e atletas estão a pensar como podem encaixar as provas até ao final do ano. Além disso, os ciclistas precisam de tempo para treinar para voltar à melhor forma e estão preocupados porque países como Itália, Espanha e França proibiram atividades ao ar livre, impossibilitando os treinos.Em Itália, a organização do Giro prevê que a prova possa acontecer no início de junho, confiantes que até lá a pandemia estará controlada.Já em França, as autoridades reconhecem que se trata de uma prova com grande tradição e estudam a possibilidade da mesma ter lugar, ainda que com limitações de espetadores e participantes.A organização da Volta a Espanha espera poder manter as datas originais, mas sabe que corre o risco da mesma decorrer em simultâneo com o Giro de Itália. E é por esse motivo, a sobreposição de eventos, que Brian Cookson sugere que as três provas sejam realizadas em duas semanas e não nos habituais 21 dias de extensão."Com os Jogos Olimpicos adiados para 2021, há mais espaço no calendário para a Tour de França ser realizada no final de julho, início de agosto. Uma prova de duas semanas daria espaço para duas semanas de Giro de Itália no início de setembro, antes dos campeonatos do mundo. Em outubro realizar-se-ia uma Volta a Espanha de duas semanas", explicou.Ciente das perdas financeiras para os patrocinadores, caso a proposta avance, o antigo dirigente da União de Ciclismo Internacional apela a todos os intervenientes que "pensem nos adeptos da modalidade que querem poder assistir aos eventos".