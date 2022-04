Com confiança nos nossos atletas e atendendo aos próximos compromissos da equipa já contratamos os diretores desportivos que darão continuidade ao projeto sendo apresentados amanhã.#W52FCPorto #SomosW52FCPorto pic.twitter.com/396soEOKXu — W52 - FCPorto (@w52fcporto) April 30, 2022

A W52-FC Porto anunciou este sábado, através das redes sociais, que vai apresentar novos diretores desportivos já amanhã."Com confiança nos nossos atletas e atendendo aos próximos compromissos da equipa já contratamos os diretores desportivos que darão continuidade ao projeto sendo apresentados amanhã", pode ler-se na publicação feita no Twitter.O anúncio surge dias depois do escândalo 'Operação Prova Limpa'. A rusga desencadeada no dia 24 deste mês pela PJ e ADoP levou à detenção do diretor desportivo Nuno Ribeiro e do adjunto José Rodrigues.