W52-FC Porto apresenta-se no Estádio do Dragão com seis caras novas

A equipa de ciclismo W52-FC Porto apresentou esta quarta-feira, publicamente, o grupo de trabalho para a temporada de 2019, numa formação que tem seis novos corredores.A formação nortenha, vencedora das últimas três edições da Volta a Portugal em bicicleta, esteve esta noite no relvado do estádio do Dragão, antes da partida entre o FC Porto e Belenenses , da 19.ª jornada da Liga NOS, recebendo a primeira ovação da época.Para este ano, em que a formação 'azul e branca' subiu para o escalão Continental Profissional, o segundo mais elevado da modalidade a nível internacional, foi composto um grupo com 16 elementos.Dos seis reforços assegurados, merece destaque o regresso de Rafael Reis e Joaquim Silva, que alinhavam na Caja Rural, de Espanha, além das contratações de Daniel Mestre (ex-Efapel), Edgar Pinto (ex-Vito-Feirense) e dos jovens Jorge Magalhães e Francisco Campos, que corriam na Miranda-Mortágua.O grupo, que continua ser liderado pelo diretor desportivo Nuno Ribeiro, mantém como chefe de fila Raul Alarcón, espanhol que venceu as duas últimas edições da Volta a Portugal.Gustavo Veloso, Rui Vinhas e Ricardo Mestre, que também já venceram a prova rainha do ciclismo nacional, continuam de dragão ao peito, assim como Samuel Caldeira, Tiago Ferreira, João Rodrigues, César Fonte, Angel Sánchez, António Carvalho.A temporada velocipédica em Portugal começa em 10 de fevereiro, com a Prova de Abertura - Região de Aveiro, seguindo-se a Volta ao Algarve, que estará na estrada entre 20 e 24 de fevereiro.