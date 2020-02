W52-FC Porto com confiança redobrada para a temporada 2020

Depois de um ano de 2019 com vários triunfos e com a conquista da quarta Volta a Portugal consecutiva, a W52-FC Porto apresentou, esta quinta-feira, a equipa para a temporada de ciclismo de 2020. Num evento que decorreu em Viana do Castelo, o maior destaque vai para a chegada de Amaro Antunes, José Mendes e Raúl Rico à equipa.





Adriano Quintanilha, dono da W52 e principal patrocinador da equipa de ciclismo, apontou a conquista da Volta a Portugal como principal objetivo da temporada. "Vencermos a Volta a Portugal seria a cereja no topo do bolo. Este é o quinto ano de parceria entre o FC Porto e a W52, se fosse possível conquistarmos a quinta volta a Portugal e oferecer o penta ao nosso presidente, isso seria uma grande alegria para mim", afirmou.Assumindo que espera poder contar com Raúl Alarcón, suspenso por doping, Adriano Quintanilha abordou ainda uma possível extensão de contrato com o FC Porto (o atual vínculo termina no fim da presente temporada): "Temos de nos sentar e conversar. Acredito que o FC Porto esteja contente com a parceria, tal como a W52 está. Temos de aguardar por abril/maio para que seja possível renovarmos o contrato. À partida o FC Porto estará interessado em renovar, mas vamos aguardar".Por seu lado, João Rodrigues, vencedor da Volta a Portugal na época passada, mostrou-se ambicioso para o ano de 2020. "Queremos continuar com os bons resultados, queremos vencer todas as corridas em que entrarmos. Queremos defender tudo o que conquistámos e lutar pelas provas que nos fugiram no ano passado", afirmou o ciclista, que analisou ainda o plantel dos azuis e brancos: "A estrutura é a mesma. A vinda do Amaro Antunes, do José Mendes e do Raúl Rico veio fortalecer a equipa. A Amaro já esteve cá e já deu provas da sua qualidade, o José Mendes campeão nacional e o Raúl é um jovem com bastante potencial".Por fim, Gustavo Veloso comentou o fator de esta ser a sua última temporada enquanto ciclista profissional. "É uma decisão que está tomada há algum tempo. Cada vez custa mais sair para treinar com chuva, deixar a família, emagrecer… prefiro fazer um ano em boa condição física para conseguir dignificar a camisola. Quero ser eu a deixar o ciclismo e não o ciclismo a tirar-me daqui", frisou, assumindo que o seu principal objetivo passa por desfrutar das corridas.O plantel da W52-FC Porto é composto por Amaro Antunes, Daniel Mestre, Edgar Pinto, Francisco Campos, Gustavo Veloso, João Rodrigues, Jorge Magalhães, José Mendes, Raúl Rico, Ricardo Mestre, Rui Vinhas, Samuel Caldeira e Tiago Ferreira. A equipa tem o seu primeiro grande teste já este mês, na Volta ao Algarve.