W52-FC Porto em 10.º lugar na primeira etapa da Volta ao Lago Qinghai

A formação portuguesa do W-52-FC Porto foi este domingo 10.º classificada na primeira etapa da Volta ao Lago Qinghai em bicicleta, na China, um contrarrelógio por equipas que foi vencido pelos colombianos do Medellin.A equipa portuense completou os 40 quilómetros do percurso entre Hehuang e Xining em 52.26 minutos, mais 2.49 do que os ciclistas colombianos, que se impuseram com o tempo de 49.37 minutos.Como consequência do triunfo do Medellin na tirada inaugural, o colombiano Róbigzon Leandro Oyola tornou-se o primeiro líder da prova, enquanto na equipa portuguesa Campos Francisco foi o primeiro a cortar a meta e é 48.º da classificação geral individual.Na segunda-feira realiza-se a segunda etapa da Volta ao Lago Qinghai, com partida e chegada em Xining, na extensão de 119 quilómetros.