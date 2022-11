W52-FCP já tem equipa sub-23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Recorde-se que o patrão da equipa recuou na intenção de fazer equipa profissional.

A W52-FC Porto já constituiu o plantel para competir em 2023 como equipa sub-23, liderada por Javier Moreno e Héctor Sáez (ex-Glassdrive) e sob as ordens de Valter Sousa. Como equipa de clube, poderá participar em quase todas as provas do calendário nacional, excluindo-se deste cenário por exemplo a Volta a Portugal.