Wanty e Cofidis convidadas a participar no Tour de 2019

A equipa belga Wanty e a francesa Cofidis, ambas da categoria Continental Profissional, são as primeiras convidadas a participar na Volta à França de 2019, anunciou esta quinta-feira a organização da mais importante competição velocipédica mundial.As duas formações, que no ano passado terminaram nos dois primeiros lugares da classificação final da segunda divisão do ciclismo internacional, à qual foi promovido recentemente o W52-FC Porto, têm também a presença confirmada na Volta ao Algarve de 2019.Com a entrada da Wanty e da Cofidis ficam por atribuir dois convites, com vista à constituição de um pelotão com 22 equipas, entre as quais estarão as 18 integrantes do World Tour, o escalão principal, qualificadas automaticamente para a prova, que se realiza entre 06 e 28 de julho.A Wanty, que tem como chefe de fila o francês Guillaume Martin, participou nas duas últimas edições da Volta a França, enquanto a Cofidis, na qual os sprinters Nacer Bouhanni e Christophe Laporte são as principais referências, disputa a competição desde 1997.