Wellens conquista Étoile Bessèges após triunfo de Ganna no 'crono'

O belga Tim Wellens (Lotto-Soudal) conquistou este domingo a 51.ª edição da Étoile Bessèges, após o contrarrelógio individual da quinta e última etapa, vencido pelo italiano Filippo Ganna (INEOS).

O campeão do mundo de contrarrelógio foi o mais rápido a percorrer os 10,7 quilómetros do exercício individual, em Alès, em 15 minutos, menos 10 segundos do que o francês Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) e menos 21 do que o britânico Ethan Hayter (INEOS), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Wellens, que subiu ao primeiro lugar da corrida francesa na sexta-feira, segurou o triunfo final e sucedeu ao francês Benoit Cosnefroy (AG2R), ao conseguir o quarto melhor tempo no 'crono', a 29 segundos de Ganna.

Desta forma, o Wellens juntou a corrida francesa ao historial, que já contava com dois triunfos no Eneco Tour, agora designada de BinckBank Tour, um na Volta à Polónia e uma na Volta à Andaluzia, além de triunfos quatro triunfos em Grandes Voltas, dois no Giro e outros tantos na Vuelta.

O belga, de 29 anos, terminou a prova com uma vantagem de 53 segundos sobre o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), que hoje foi sexto no 'crono', a 34 segundos do companheiro de equipa, e 59 sobre o alemão Nils Politt (Bora-hansgrohe).

