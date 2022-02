Wout Poels conquista a Volta à Andaluzia e Lennard Kämna ganha última etapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista neerlandês Wout Poels (Bahrain-Victorious) ganhou este domingo a Volta à Andaluzia, que teve o alemão Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) como vencedor da quinta e última etapa, entre Huesa e Chiclana de Segura.

Na parte final do percurso de 146,4 quilómetros, Poels defendeu a liderança conquistada no sábado em Baza, bem apoiado pelos seus companheiros de equipa, em particular por Mikel Landa, que se impôs aos principais rivais.

Os italianos Lorenzo Fortunato (EOLO--Kometa) e Alessandro Covi (UAE Emirates) completaram o pódio da etapa, ao cortar a meta quatro e 10 segundos depois, respetivamente.

O português Nélson Oliveira (Movistar) foi 10.º classificado na tirada, em que terminou à frente do líder Wout Poels (15.º), a 49 segundos do vencedor, e concluiu a Volta à Andaluzia na 25.ª posição da geral.

Poels, de 34 anos, sucede ao colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), vencedor em 2021 e terceiro da geral este ano, a quinze segundos. O segundo lugar foi para o espanhol Cristián Rodríguez (TotalEnergies), a 14 segundos.