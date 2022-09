Wout van Aert renova com Jumbo-Visma após época de 'luxo'

Wout van Aert, um das maiores estrelas do ciclismo mundial, prolongou contrato com a Jumbo-Visma até 2026, anunciou esta quarta-feira a formação holandesa, com o belga a considerar que a extensão do vínculo é um "belo reconhecimento"."Sinto-me muito bem nesta equipa. [...] Surpreendeu-me que a equipa quisesse negociar o meu contrato novamente, mas é um belo reconhecimento. Chegámos rapidamente a acordo. Não penso que uma parceria mais longa possa trazer riscos, porque conseguimos progredir nos últimos quatro anos", resumiu WVA, após prolongar o seu contrato com os holandeses por mais dois anos.

Um dos corredores mais entusiasmantes do pelotão, o belga de 28 anos foi descrito pelo jornal desportivo francês L'Équipe como "o melhor ciclista do mundo" durante a última Volta a França, na qual venceu três etapas, a classificação por pontos (com recorde), o prémio de super combativo, além de ter andado quatro dias de amarelo e ter desempenhado um papel decisivo na vitória final do dinamarquês Jonas Vingegaard.

"Estou sempre à procura de novos desafios e ainda tenho muito para conquistar. Ocasionalmente, ouço críticas sobre o facto de a equipa me dar poucas oportunidades, mas penso que é precisamente o contrário. Já me deram muito mais possibilidades do que alguma vez poderia ter devido ao crescimento que registei na equipa. Poderia ser o único líder numa grande Volta noutra equipa, mas as pernas não seriam as mesmas", defendeu Van Aert.

O incrível belga, que é um dos grandes candidatos ao arco-íris na prova de fundo dos Mundiais de Wollongong, agendada para domingo, notou ainda que na Jumbo-Visma tem "os melhores companheiros".

"Como corredor e pessoa, o Wout melhora a nossa equipa. Ele é um ciclista que faz a diferença por alcançar grandes performances e por ser o trabalhador de equipa que é", reconheceu Merijn Zeeman, diretor desportivo da formação holandesa.