Yates é o novo líder do Critério do Dauphiné após crono conquistado por Van Aert

O ciclista britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) assumiu esta quarta-feira a liderança da geral individual do Critério do Dauphiné, numa quarta etapa, um contrarrelógio em Roanne, conquistada pelo belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma).Van Aert, de 24 anos, cumpriu os 26,1 quilómetros em torno de Roanne em 33.38 minutos, batendo o norte-americano Tejay van Garderen (Education First), segundo, por 31 segundos, e o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), terceiro, por 47.O belga deixou boas indicações para a Volta a França, na qual vai escudar o holandês Steven Kruiswijk.Na classificação geral, Yates subiu à liderança, ao ser sexto, ultrapassando o belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), antigo camisola amarela, com uma liderança de quatro segundos, enquanto Van Garderen fecha o pódio da geral, a sete.O dia fica marcado pelo abandono, ainda durante o reconhecimento do percurso, do britânico Chris Froome (INEOS), que sofreu uma fratura num fémur e vai falhar a Volta a França, que venceu em quatro ocasiões, ficando ainda de fora do Critérium, em que triunfou por três vezes."Está num estado grave, é claro que não vai começar a Volta a França [em 06 de julho]. (...) Foi contra um muro, é um acidente sério", explicou o líder da equipa, Dave Brailsford, em declarações à France 3.O português José Gonçalves (Katusha Alpecin) terminou o crono na 24.ª posição, a 1.44 minutos do vencedor, e subiu três posições na geral, em que segue agora em 50.º.Na quinta-feira, a quinta de oito etapas do Critério do Dauphiné liga Boën-sur-Lignon a Voiron ao longo de 201 quilómetros, num percurso com quatro contagens de montanha, todas de quarta categoria e na primeira metade do traçado.