Continuar a ler

Na classificação geral, os primeiros postos não sofreram alterações, com Simon Yates a manter a vantagem de 47 segundos para o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e de 1.04 para o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro.No sábado, os ciclistas percorrem uma das etapas mais duras da 101.ª edição do Giro, com a quarta etapa a ligar San Vito al Tagliamento ao Monte Zocolan, numa chegada em alto a testar os candidatos à vitória final.