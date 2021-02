Simon Yates decide participar no Giro de 2021 após conhecer o percurso

O britânico Simon Yates (BikeExchange) decidiu participar na Volta a Itália de 2021, depois tomar conhecimento do percurso, revelou esta quinta-feira o vencedor da Volta a Espanha de 2018.

"Gosto do percurso do Giro de 2021 e acho que as etapas são interessantes. Como habitualmente, a última semana da prova parece ser muito difícil e, com um número reduzido de quilómetros de contrarrelógio, penso que será nessa fase que a corrida se decidirá", observou Yates.

O britânico, de 28 anos, vai participar pela quarta vez consecutiva na Volta a Itália, na qual tem como melhor resultado o oitavo lugar alcançado em 2019, tendo concluído a prova em 21.º no ano anterior e desistido em 2020.

O percurso do Giro de 2021 foi divulgado na quarta-feira, mostrando-se favorável aos trepadores, uma vez que apresenta cerca de 47 mil metros de subida acumulados, seis chegadas em alto e apenas 38,4 quilómetros divididos em dois contrarrelógios.

A edição de 2020 da 'corsa rosa' foi vencida pelo britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS).