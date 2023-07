Annemiek van Vleuten a uma etapa de conquistar Giro feminino pela quarta vez

A ciclista holandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) está a 126,8 quilómetros de revalidar o título de campeã da Volta a Itália, depois de este sábado ter concluído a oitava etapa, vencida por Blanka Vas (SD Worx), no grupo da frente.

A tetracampeã húngara de fundo, de apenas 21 anos, impôs-se ao sprint no final dos 125,7 quilómetros entre Nuoro e Sassari, batendo a norte-americana Chloe Dygert (Canyon-SRAM Racing) e a alemã Liane Lippert (Movistar), respetivamente segunda e terceira.

A camisola rosa cortou a meta com as mesmas 03:00.41 horas da vencedora e está a uma etapa, mais concretamente a 126,8 quilómetros entre Sassari e Olbia, de conquistar o Giro feminino pela quarta vez, após os triunfos em 2022, 2019 e 2018.

Na véspera da ondulada última tirada, que conta, ainda assim, com apenas duas contagens de montanha de terceira categoria, Van Vleuten lidera a geral com 03.56 minutos de vantagem sobre a francesa Juliette Labous (DSM-Firmenich), que é segunda, e 04.23 sobre a promissora italiana Gaia Realini (Lidl-Trek), que fecha o pódio.

Aos 40 anos, a campeã do mundo de fundo e vencedora das três grandes Voltas na temporada passada prepara-se para voltar a conquistar a Volta a Itália, naquela que é a sua última época no pelotão - já anunciou a retirada no final do ano.

A portuguesa Beatriz Pereira (Bizkaia Durango) prepara-se também para concluir no domingo a sua primeira grande Volta, depois de hoje ter sido 134.ª na oitava etapa, a 25.56 minutos da vencedora.

Com apenas 19 anos, a campeã nacional de fundo e contrarrelógio do escalão sub-23 é 138.ª e penúltima da geral, a 02:41.52 horas de Van Vleuten.