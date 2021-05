Antigo líder De Marchi, Marc Soler e Gino Mäder abandonam na 12.ª etapa do Giro

O antigo líder da geral individual da Volta a Itália, o italiano Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation), bem como o espanhol Marc Soler, líder da Movistar, abandonaram esta quinta-feira a prova, após quedas na 12.ª etapa.

De Marchi, que liderou a 104.ª edição durante dois dias, caiu ao cabo de 20 quilómetros e foi transportado de ambulância para um hospital, após a partida em Siena, mantendo-se consciente durante todo o processo, segundo comunicou a equipa.

Da formação israelita há a notar também o abandono do britânico Alex Dowsett, ainda antes da passagem por Florença, deixando a equipa com apenas cinco corredores.

O mesmo se passa na Bahrain Victorious, que, depois de estar já sem o líder, o espanhol Mikel Landa, perdeu esta quinta-feira o suíço Gino Mäder, vencedor da sexta etapa, em Ascoli Piceno.

Na Movistar, do português Nelson Oliveira, uma queda deixou Soler de fora, quando era 11.º da geral, após uma queda sofrida nos primeiros quilómetros. Ainda seguiu, mas depois de falar com o médico da corrida decidiu abandonar, com dores nas costelas e no ombro esquerdo.

O dia viu ainda a retirada de cena do italiano Fausto Masnada, da Deceuninck-QuickStep, equipa do português João Almeida, devido a uma tendinite.

A etapa liga Siena a Bagno di Romagna, em 212 quilómetros, a mais longa extensão até hoje nesta edição, e testa a liderança do colombiano Egan Bernal (INEOS).