Chris Froome venceu este sábado a 14.ª etapa da Volta a Itália, que terminou no Monte Zoncolan, contagem de montanha de primeira categoria. O britânico cortou a meta com alguns segundos de vantagem para o compatriota Simon Yates, que com este resultado reforçou a camisola rosa.Para o ciclista da Sky tratou-se da sua primeira vitória após o controlo positivo por salbutamol na Vuelta de 2017, caso de doping que ainda está em investigação.Já José Gonçalves (Katusha) teve um comportamento positivo num perfil de etapa muito complicado, terminando a etapa no 33.º lugar, a 5.36 minutos de Froome. Na classificação geral, o ciclista português desceu duas posições, de 20.º para 22.º, a 10.57 minutos de Yates.