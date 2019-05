Damiano Cima bate 'sprinters' e vence 18.ª etapa do Giro

O italiano Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè) venceu esta quarta-feira a 18.ª etapa da Volta a Itália, à frente dos 'sprinters', enquanto o equatoriano Richard Carapaz (Movistar) segurou a liderança da geral.Cima, de 25 anos, conseguiu fazer vingar uma fuga mesmo em cima da meta, perante a rápida aproximação do pelotão, terminando os 222 quilómetros entre Valdaora/Olang e Santa Maria di Sala em 4:56.04 horas, seguido do alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), segundo classificado, e do italiano Simone Consonni (UAE Emirates), terceiro.Na classificação geral, não houve alterações nos primeiros postos e o equatoriano Richard Carapaz (Movistar) continua na liderança, com 1.54 minutos de vantagem sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), segundo, e 2.16 para o terceiro, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).Na sexta-feira, 151 quilómetros ligam Treviso a San Martino di Castrozza, numa etapa com chegada em alto, que vai voltar a testar os candidatos à vitória final.