Continuar a ler

No topo da classificação, Yates manteve 56 segundos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) e 3.11 sobre o italiano Domenico Pozzovivo (Barhain Merida).



Na quinta-feira corre-se a 18.ª etapa, entre Abbiategrasso e Prato Nevoso, num percurso de 196 quilómetros que termina com uma contagem de montanha de primeira categoria. No topo da classificação, Yates manteve 56 segundos de avanço sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) e 3.11 sobre o italiano Domenico Pozzovivo (Barhain Merida).Na quinta-feira corre-se a 18.ª etapa, entre Abbiategrasso e Prato Nevoso, num percurso de 196 quilómetros que termina com uma contagem de montanha de primeira categoria.

Elia Viviani (QuickStep-Floors) venceu esta quarta-feira pela quarta vez uma etapa na Volta a Itália, ao impor-se ao 'sprint' na 17.ª tirada, com o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) a manter a liderança.No final dos 155 quilómetros, entre Riva del Garda e Iseo, Viviani foi o mais rápido e cortou a meta em 3:19.57 horas, o mesmo tempo do irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e do italiano Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida).