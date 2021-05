Espanhóis sem dúvidas: «João Almeida demonstra que Lefevere e Deceuninck cometeram um grande erro»

A polémica em torno das opções táticas da Deceuninck-Quick Step neste Giro'2021 parece já estar para trás, agora que João Almeida mostrou em definitivo que é o mais forte da equipa belga no momento - o seu 8.º posto assim o 'denuncia' -, mas a verdade é que o tema continua a dar que falar. Esta quarta-feira, depois de o português ter sido segundo na etapa 17, o jornal 'Marca' puxa novamente pelo tema e com um título que não deixa margem para dúvidas: "Almeida demonstra que Lefevere e a Deceuninck cometeram um grande erro".





Na sua análise, o jornal espanhol considera que este não era o Giro indicado para Remco Evenepoel ser o chefe de fila da equipa belga, algo que até o diretor Patrick Lefevere tinha assumido, e deixa claro que, se dúvidas existiam da superior capacidade de Almeida, elas ficaram dissipadas esta tarde. "Esta quarta-feira, na etapa mais montanhosa até ao momento no Giro, João Almeida demonstrou que a sua liderança em 2020 não foi ao acaso e que, sem dúvida, era o homem mais forte da Deceuninck para lutar pela vitória"."O português, já livre de trabalhar para Evenepoel, foi o mais forte na subida a Sega di Ala, até sobre Simon Yates, que lançou um ataque final a Bernal, e se a etapa tivesse mais um quilómetro teria apanhado o fugitivo Dan Martin. Quarto no último Giro, já é oitavo na geral e está a quatro minutos do pódio. Parece impossível, mas o conseguir... poderia dizer-se que estava aqui para ganhar a prova se um grande ciclista como Evenepoel tivesse trabalhado para ele. Lefevere e Deceuninck, provavelmente pela primeira vez, cometeram um grande erro", concluiu o artigo de análise à etapa do dia, ganha por Dan Martin com 13 segundos de avanço para o português.Já Remco, a título de curiosidade, foi somente 132.º na etapa, a 36.28 do vencedor, tendo caído na geral para 27.º, uma posição abaixo de... Nélson Oliveira. Note-se que o ciclista belga foi um dos afetados por uma queda numa das descidas da etapa, algo que acabou por condicionar a sua performance, mas também a de Giulio Ciccone ou de Vincenzo Nibali.