O colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) venceu sexta-feira isolado a 19.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, na qual o português Amaro Antunes (CCC) foi terceiro classificado.Amaro Antunes terminou a 12 segundos de Chaves, de 29 anos, que fez vingar uma fuga, cumprindo os 151 quilómetros entre Treviso e San Martino di Castrozza em 4:01.32 horas, menos 10 segundos do que o italiano Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec).Na classificação geral individual, o equatoriano Richard Carapaz (Movistar) segurou a liderança, mantendo 1.54 minutos de vantagem para o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), segundo, e 2.16 para o terceiro, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).No sábado, a 20.ª e penúltima etapa do Giro conta com 194 quilómetros entre Feltre e a subida ao Monte Avena, que vai testar os candidatos à vitória final, antes do contrarrelógio individual de domingo.