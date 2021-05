Etapa 4 do Giro'2021 em direto: João Almeida e companhia ao ataque da rosa

- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento da etapa do dia no Giro'2021. Com Filippo Ganna a começar vestido de rosa pelo terceiro dia consecutivo, esta terça-feira esperam-se novidades no que aos favoritos diz respeito, especialmente por conta das várias subidas de alguma dificuldade que estão colocadas entre Piacenza e Sestola, numa distância de 187 km. João Almeida, a 20 segundos do líder, é um dos homens a ter em conta. Fique por aí!

Ao Minuto há 1 min 11:35 Fuga Já há dois ciclistas em fuga: Victor Campenaerts (Qhubeka ) e Quinten Hermans (Intermarché). Têm 12 segundos de vantagem para o pelotão, mas há movimentações atrás. há 23 min 11:13 Começa a 4.ª etapa! O pelotão já pedala, à chuva, rumo a Sestola. Hoje os ciclistas vão ter pela frente 187 quilómetros de estrada. Vamos a isso! há 35 min 11:01 O perfil da etapa de hoje

Deixamos o perfil da etapa do dia, com especial destaque para as três subidas, a última de segunda categoria a escassos quilómetros da meta. Foi esta a previsão de José Azevedo antes do arranque da prova:



"Não é uma subida fácil, vai ser um bom teste. Aqui não se vai ganhar o Giro, mas já se vai fazer uma pequena seleção dos corredores que estão num bom momento de forma. Vai dar para ver quem entrou bem no Giro. Não se ganha a corrida nesta etapa, mas pode haver gente a perdê-la."



Quanto à nossa previsão para a vitória esta tarde, o nome em que colocamos a nossa escolha é Gianni Moscon... há 36 min 11:00 Cá estamos para mais uma jornada no Giro!