Evenepoel garante que vai trabalhar para João Almeida na Volta a Itália

O ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) garantiu esta sexta-feira que vai trabalhar para o português João Almeida na Volta a Itália, que decorrerá entre 8 e 30 de maio.

"Sinto que este ano não vou ganhar. Vou partir de Turim com o objetivo de ganhar experiência. O nosso homem para a geral é o João Almeida", disse Remco Evenepoel, em declarações ao site Procycling.

Remco Evenepoel, de 21 anos, garantiu que ele e João Almeida "são bons companheiros", acrescentando: "Ele trabalhou para mim no passado, agora farei o mesmo por ele. Juntamente com Masnada e Honoré, tenho a tarefa de ajudar o João para que chegue o mais alto possível. No ano passado ele perdeu o pódio por pouco".

No ano de 2020, o belga ganhou todas as provas em que participou em 2020, quer antes quer depois da paragem devido à pandemia de covid-19, nomeadamente a Volta ao Algarve, antes de ter sofrido uma queda grave na Volta à Lombardia.

João Almeida liderou, em 2020, uma das mais importantes provas do calendário velocipédico mundial, o Giro de Itália, no qual envergou a camisola rosa, símbolo de líder, durante 15 dias, terminando a competição em quarto lugar.