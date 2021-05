Giro 2021: siga a 9.ª etapa, em direto

Bom dia! Hoje é dia da nona etapa no Giro d'Itália 2021, que ligará Castel di Sangro a Campo Felice, na extensão de 158 quilómetros. Esta etapa terá quatro contagens de montanha, duas de segunda categoria, uma de terceira e a última, que coincide com a meta, de primeira categoria. Record acompanhará, uma vez mais, a par e passo todos os principais momentos de mais uma etapa do Giro d'Itália 2021, que terá início pelas 11h25. Mantenha-se por aqui!

Ao Minuto há 1 horas 09:32 Perfil da 9.ª etapa

há 1 horas 09:31 Um resumo do dia de ontem Ontem, foi dia do francês Victor Lafay (Cofidis) arrecadar a sua primeira vitória enquanto profissional, na etapa que ligou Foggia a Guardia Sanframondi (170km). O ciclista de 25 anos cortou a meta à frente de Francesco Gavanazzi (EOLO-Kometa), que foi segundo classificado, e Nikias Arndt (Team DSM), terceiro.



Quanto aos portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) e João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foram quinto e décimo classificados, respetivamente.