Giro'2021: Siga a 14.ª etapa em direto

Corre-se este sábado a 14.ª etapa do Giro'2021, uma das mais exigentes e espetaculares tiradas desta edição, com chegada em alto no Monte Zoncolan, uma contagem de montanha de 1.ª categoria a mais de 1.700 metros de altitude. Um dia que pode mexer com as contas finais da corrida. Siga todas as incidências da etapa com Record!

Ao Minuto há 47 s 10:47 Dia de 'liberdade' ou trabalho para João Almeid? A etapa deste sábado servirá para aferir a verdadeira condição física de Remco Evenepoel, companheiro de equipa de João Almeida na Deceuninck. O belga cedeu tempo no 'sterrato' e está a 2.22m de Bernal.



Também veremos se a equipa dará liberdade a João Almeida, que está a 7.04m do líder, ou se o português terá de manter-se no apoio ao seu companheiro de equipa. há 6 min 10:41 Jai Hindley não alinha e abandona o Giro O australiano Jai Hindley (DSM), segundo classificado da edição do ano passado, não alinhou à partida para a 14.ª etapa. "Estou muito dececionado. Trabalhei muito para estar aqui e lutar por um lugar no pódio, mas não há outra opção", disse o corredor, de 25 anos, num tweet da equipa holandesa. Hindley era 25.º da geral, a 17.42m do líder Egan Bernal. há 13 min 10:34 Começa a 14.ª etapa! Pelotão da Volta a Itália já pedala rumo ao Monte Zoncolan. A subida, já de si exigente, será ainda dificultada pelas baixas temperaturas (rondam os 5º C) e queda de chuva, com neve na berma da estrada. há 18 min 10:29 Zoncolan pela 7.ª vez no Giro Será a sétima vez que o pelotão do Giro sobe o Monte Zoncolan: a primeira foi em 2003 e a última em 2018. O italiano Gilberto Simoni venceu nas duas primeiras passagens pelo local (2003 e 2007), o compatriota Ivan Basso triunfou em 2010 e o basco Igor Antón em 2011. O australiano Michael Rogers foi 'rei' em 2014 e o último a ganhar no Zoncolona foi o britânico Chris Froome, que viria a conquistar o Giro nessa edição. há 23 min 10:24 ?? Signature check | ?? Foglio firma#Giro pic.twitter.com/o2WCjsxftn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2021 há 24 min 10:23 Contas da geral (e dos portugueses) Classificação geral (top-10)



1.º Egan Bernal, 53:11,42h

2.º Aleksandr Vlasov, a 45s

3.º Damiano Caruso, a 1.12m

4.º Hugh Carthy, a 1.17m

5.º Simon Yates, a 1.22m

6.º Emanuel Buchman, a 1.50m

7.º Remco Evenepoel, a 2.22m

8.º Giulio Ciccone, a 2.24m

9.º Tobias Foss, a 2.49m

10.º Daniel Martínez, a 3.15m





Os portugueses



16.º João Almeida, a 7.04 minutos

19.º Rúben Guerreiro, a 7.49 minutos

27.º Nelson Oliveira, 28.17 minutos há 29 min 10:18 Nizzolo pôs fim à 'maldição' dos segundos lugares Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka ASSOS) foi ontem o mais rápido no sprint em Verona e conquistou a 13.ª etapa do Giro. A fuga de três ciclistas logo ao início foi anulada a poucos quilómetros da meta e o italiano impôs-se na frente aos restantes sprinters, revelando um grande pulmão e pernas bem velozes. Depois de 12 segundos lugares em etapas no Giro, Nizzolo pôde, finalmente, celebrar... há 30 min 10:17 O perfil da etapa

O pelotão terá pela frente 205 quilómetros entre Cittadella e o Monte Zoncolan, que culmina numa contagem de montanha de 1.ª categoria. Antes haverá outras duas contagens de montanha, uma de 4.ª (km 44) e outra de 2.ª (km 145,9).



"O Zoncolan sobe-se com uma desmultiplicação muito grande e com uma grande condição física. Não há grandes dificuldades até lá, mas no Zoncolan ter equipa não faz diferença. A pendente da subida faz a seleção, principalmente nos últimos 3 quilómetros, que vai sempre nos 13/14 por cento. Aqui cada um está entregue a si e é a forma individual que fará a diferença. Temos de conhecer muito bem esta subida para sabermos gerir o esforço. Como disse, o fator equipa não é importante. O ciclista tem de estar bem fisicamente porque esta etapa vai fazer grandes diferenças", foi assim que José Azevedo, antigo ciclista e atual diretor desportivo da Delko, perspetivou, a Record, a tirada deste sábado. há 36 min 10:11 Espetáculo garantido Bom dia, caro leitor! Corre-se este sábado a 14.ª etapa do Giro'2020, uma tirada que promete emoção e espetáculo e que pode marcar grandes diferenças entre os favoritos à vitória final! A chegada é em alto, no Monte Zoncolan, com 20 quilómetros de ascensão e os últimos três com 13 por cento de inclinação média!



Egan Bernal continua de camisola rosa e vai procurar defendê-la ou até aumentar a vantagem para os adversários. Record leva até si aos incidências mais importantes da etapa, fique por aí!