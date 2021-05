há 1 horas 11:27

Dia propício a sprinters mas fuga pode vingar

Seja bem-vindo a mais um acompanhamento em direto da Volta a Itália. Este domingo corre-se a 15.ª etapa, depois de ontem o pelotão ter enfrentado o Monte Zoncolonan, a mais de 1700 metros de altitude. O dia ficou marcado pela vitória surpreendente do italiano Lorenzo Fortunato (EOLO) e permitiu ainda a Egan Bernal reforçar a liderança do Giro, mas a tirada provocou alterações no 'top-10'.



Hoje espera-se um dia mais tranquilo, até porque a 'dose' de montanha é bem menor. Ainda assim, há um circuito (percorrido três vezes) com uma contagem de quarta categoria que vai dar trabalho ao pelotão, mas os sprinters têm uma boa oportunidade para voltarem a brilhar e Peter Sagan terá um dia importantíssimo na luta pela 'maglia ciclamino'. Contudo, a habitual fuga do dia poderá receber 'carta branca' do pelotão e ser bem-sucedida. Siga aqui, em direto, as principais incidências da etapa.