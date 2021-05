Giro'2021: Siga a 18.ª etapa em direto

Remco Evenepoel abandonou

O dia de ontem foi azarado para Remco Evenepoel, companheiro de equipa de João Almeida na Deceuninck-Quick Step. O belga sofreu uma queda e já não alinha na partida de hoje.





Of course it’s sad to leave the race, and my first Grand Tour too early, but in the end, it was a nice experience and I hope to be back one day again. I’m wishing the best to all my Deceuninck – Quick-Step teammates #TheWolfpack #Giro

Photo: @gettysport pic.twitter.com/LvoQX3OweQ