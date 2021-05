Giro'2021: Siga a oitava etapa, em direto

Bom dia, seja bem-vindo ao direto de acompanhamento da 8.ª etapa do Giro, que hoje vai ligar Foggia a Guardia Sanframondi, ao longo de 170 quilómetros. Vamos acompanhar todas as incidências da corrida, com particular atenção a João Almeida, Rúben Guerreiro e Nelson Oliveira, os portugueses em prova. Fique por aí!

Ao Minuto há 4 min 11:48 Arranca a etapa! Começa a 8.ª tirada do Giro'2021! O pelotão sai de Foggia com 170 quilómetros pela frente em direção a Guardia Sanframondi, com duas contagens de montanha. há 12 min 11:40 Tudo a postos! ‍?? ‍?? #Giro pic.twitter.com/4pFJtWc5DC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2021 há 2 horas 09:36 Portugueses na geral 26. (28) João Almeida (Deceuninck) a 4:49

28. (23) Ruben Guerreiro (EF) a 5:49 m

37. (37) Nelson Oliveira (Movistar) a 15:09 há 2 horas 09:35 Top 10 da geral #Giro - GC after Stage 7 pic.twitter.com/Ynd3ZVYOP6 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 14, 2021 há 2 horas 09:35 Perfil da etapa

há 2 horas 09:34 Antevisão do que aí vem Depois de Caleb Ewan ter bisado na etapa de ontem, sem dar hipóteses a mais ninguém, para hoje preveem-se mais fugas. Há uma subida final que não é muito seletiva, mas aos 120 km teremos uma contagem de montanha de segunda categoria.