Giro'2021: Rúben Guerreiro anda na frente

há 3 horas 09:18

Antevisão do que aí vem

Depois de um dia de emoções fortes, marcado pela grave queda de Mikel Landa, e da subida de Nelson Oliveira à terceira posição na geral, os ciclistas arrancam hoje para a 6.ª etapa, a primeira com uma chegada em alto e que pode ter muitos desfechos. Com a Israel com a rosa, pode esperar-se uma fuga com muitos elementos se nenhuma outra equipa pegar na corrida. Depois de anteontem ter chegado a fuga, hoje é outro bom dia para isso acontecer, mas veremos se a Ineos toma conta do pelotão.