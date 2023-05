Jay Vine elogia esforço de João Almeida e assume: «Gostava de ter conseguido ajudar mais»

João Almeida cedeu segundos preciosos para Geraint Thomas e Primoz Roglic na etapa 18 do Giro'2023 , mas a situação poderia ter sido bem pior para o português da UAE Emirates caso não tivesse contado com o trabalho incansável de Jay Vine. O australiano apresentou-se ao serviço do colega de equipa quando este cedeu e puxou-o até ao momento em que, na descida, sofreu uma saída de estrada que lhe travou ali o trabalho. E isso acabou por impedi-lo de ajudar ainda mais, algo que o ciclista de 27 anos lamenta."Hoje foi um dia duro, mas não extremamente duro. Acho que esteve muito bem a limitar as perdas. Só gostava de ter conseguido ajudar mais", lamentou ao Eurosport o australiano, que na descida antes da derradeira subida acabou por sair de estrada, não conseguindo continuar a auxiliar o português. "Tenho as pernas bem, mas acho que naquela última descida exagerei um pouco. Temos de tentar de novo amanhã".E sobre essa etapa, Vine espera uma dificuldade superior. "Muito mais subida, uma elevação maior, muito mais calorias nas pernas para o final amanhã."